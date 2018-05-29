В Приморском районе неизвестные стреляли из фейерверка в 14-летнего подростка

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение с ожогом роговицы глаз.

В понедельник, 30 октября, на пересечении улицы Камышовой и Богатырского проспекта в Приморском районе Петербурга двое неизвестных выстрелили в лицо 14-летнего подростка из, предположительно, пиротехнического устройства "Сигнал охотника". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение с ожогом роговицы глаз. Полиция по факту нападения проводит проверку, приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на станции метро "Удельная" школьники стреляли в 20-летнего мигранта.

Фото: Piter.TV