В Петербурге на станции метро "Удельная" школьники стреляли в 20-летнего мигранта

По "горячим следам" несовершеннолетние были задержаны на "Пионерской".

В субботу, 28 октября, трое учеников 7 и 9 классов частной школы Петербурга на платформе станции метро "Удельная" выстрелили из охотничьего спускового механизма в 20-летнего мигранта и скрылись. Об этом стало известно Piter.TV.

По "горячим следам" несовершеннолетние были задержаны на "Пионерской". В отношении их родителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию), а на пострадавшего – ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).

Ранее мы рассказывали о том, что на Гражданском проспекте 15-летний студент выстрелил в школьника из-за электронной сигареты.

Фото: Piter.TV