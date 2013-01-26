На Гражданском проспекте 15-летний студент выстрелил в школьника из-за электронной сигареты

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

21 октября 15-летний ученик 8 класса через службу "112" обратился в полицию и сообщил, что у дома 116 по Гражданскому проспекту неизвестный выстрелил из пневматического пистолета при попытке похищения электронной сигареты. Об этом стало известно Piter.TV.

По "горячим следам" неподалеку от места преступления был задержан 15-летний студент колледжа. Мать пострадавшего повторно обратилась к правоохранителям и попросила привлечь злоумышленника к ответственности. Школьника госпитализировали в удовлетворительном состоянии с ушибами и ссадинами в области нижнего века правого глаза, мошонки и нижней третьей левой голени.

Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Обвиняемый помещен в изолятор временного содержания.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцу насквозь прострелили бедро на севере города.

Фото: Piter.TV