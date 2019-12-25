Петербуржцу насквозь прострелили бедро на севере города

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 18 сентября, в полицию поступила телефонограмма о том, что из квартиры одного из домов по Толубеевскому проезду доставлен 43-летний петербуржец со сквозным огнестрельным ранением правого бедра в состоянии средней степени тяжести. Об этом стало известно Piter.TV.

Сам пострадавший рассказал, что примерно в 4:00 по адресу проживания в него выстрелил неизвестный.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что женщина ударила своего сожителя ножом в парадной дома по Комендантскому проспекту.

Фото: Piter.TV