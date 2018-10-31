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Женщина ударила своего сожителя ножом в парадной дома по Комендантскому проспекту
Сегодня, 10:13
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Женщина ударила своего сожителя ножом в парадной дома по Комендантскому проспекту

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Приморском районе Петербурга у дома 18 по Комендантскому проспекту 14 октября обнаружили мужчину с ножевым ранением в живот. Его ударила сожительница, стало известно Piter.TV. 

Пострадавшим оказался 48-летний заливщик компании "АлисСтрой". По его словам, ранение было получено неизвестным мужчиной в парадной. Однако по подозрению в совершении задержана 42-летняя сожительница.  

С открытой раной неуточненной части живота, колото-резаным проникающим ранением живота с повреждением прямой мышцы живота, круглой связки печени, продолжающимся кровотечением, кровопотерей легкой степени потерпевшего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. 

В отношении женщины составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали подростка, подозреваемого в избиении прохожего в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: комендантский проспект, ударила ножом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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