Женщина ударила своего сожителя ножом в парадной дома по Комендантскому проспекту

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Приморском районе Петербурга у дома 18 по Комендантскому проспекту 14 октября обнаружили мужчину с ножевым ранением в живот. Его ударила сожительница, стало известно Piter.TV.

Пострадавшим оказался 48-летний заливщик компании "АлисСтрой". По его словам, ранение было получено неизвестным мужчиной в парадной. Однако по подозрению в совершении задержана 42-летняя сожительница.

С открытой раной неуточненной части живота, колото-резаным проникающим ранением живота с повреждением прямой мышцы живота, круглой связки печени, продолжающимся кровотечением, кровопотерей легкой степени потерпевшего госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии.

В отношении женщины составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: полицейские задержали подростка, подозреваемого в избиении прохожего в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV