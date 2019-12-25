Полицейские задержали подростка, подозреваемого в избиении прохожего в центре Петербурга

Он состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Сотрудники полиции задержали подростка, подозреваемого в избиении прохожего в центре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 26 сентября поступило сообщение о том, что около 03:40 минут неизвестный у дома 17/5 по Виленскому переулку из хулиганских побуждений распылил газ из аэрозольного баллончика в лицо прохожему и избил его. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Утром 12 октября по подозрению в совершении указанного преступления задержан 14-летний подросток, состоящий на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее пятиклассник ударил маму ножом во время ссоры.

Фото: Piter.tv