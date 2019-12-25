Пятиклассник ударил маму ножом во время ссоры

Женщина с колото-резаным ранением одной второй грудной клетки слева в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.

В Невском районе во время ссоры пятиклассник ударил свою 36-летнюю маму ножом, она находится в тяжёлом состоянии. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Пострадавшая сама обратилась в экстренные службы вечером 11 октября и сообщила, что в квартире дома по улице Бабушкина сын ударил её ножом. Женщина с колото-резаным ранением одной второй грудной клетки слева в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.

По предварительной информации, вечером 11 октября во время ссоры 12-летний мальчик ударил свою мать ножом. Подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге полиция задержала мигранта, ранившего свою сожительницу.

Фото: Piter.tv