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Пятиклассник ударил маму ножом во время ссоры
Сегодня, 8:05
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Пятиклассник ударил маму ножом во время ссоры

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Женщина  с колото-резаным ранением одной второй грудной клетки слева в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.

В Невском районе во время ссоры пятиклассник ударил свою 36-летнюю маму ножом, она находится в тяжёлом состоянии. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Пострадавшая сама обратилась в экстренные службы вечером 11 октября и сообщила, что в квартире дома по улице Бабушкина сын ударил её ножом. Женщина  с колото-резаным ранением одной второй грудной клетки слева в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу.

По предварительной информации, вечером 11 октября во время ссоры 12-летний мальчик ударил свою мать ножом. Подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее в Петербурге полиция задержала мигранта, ранившего свою сожительницу.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, нож
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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