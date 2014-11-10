В ходе проверки полицейские установили: с 2019 года иностранец находится на территории РФ нелегально.

В Петербурге полиция задержала мигранта, ранившего свою сожительницу. Ранее он уже был фигурантом уголовного дела, но за 30 тысяч рублей штрафа был отпущен судом на свободу. Правда, штраф он так и не заплатил, отметили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Красносельского района 7 октября из больницы поступила телефонограмма. В ней говорилось о том, что из квартиры дома 171 корпус 2 по проспекту Ветеранов госпитализирована 25-летняя петербурженка. Врачи диагностировали у женщины многочисленные следы побоев и ножевое ранение груди. В тяжелом состоянии потерпевшая была помещена в реанимацию. Полицейские успели её опросить. Женщина рассказала, что живет вместе со своим сожителем, 26-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья. Днем 7 октября мужчина пришел домой в состоянии сильного алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой сожитель избил девушку, а затем ударил ножом в грудь и убежал из квартиры. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ночью 12 октября на Купчинской улице правоохранители остановили автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился подозреваемый мигрант.

В ходе проверки полицейские установили: с 2019 года иностранец находится на территории РФ нелегально. В начале 2023 года в Приозерском районе он был задержан полицией за кражу алкоголя из продуктового магазина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Мигранта суд приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей и добровольному самостоятельному выезду из страны. Ни то, ни другое подсудимый не выполнил.

Ранее проводница из Петербурга была доставлена в больницу после побоев со стороны мужа. Женщину госпитализировали с сочетанной травмой груди, живота, таза, позвоночника, конечностей, ушибом, ссадиной спинки носа, ушибами мягких тканей груди, правосторонним малым пневмотораксом, гемотораксом, ушибом брюшной стенки, закрытой стабильной травмой таза с переломом крестца, закрытой стабильной травмой позвоночника.

Видео: МВД