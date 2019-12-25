Проводница из Петербурга доставлена в больницу после побоев со стороны мужа

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром во вторник, 10 октября, в экстренные службы обратилась 49-летняя петербурженка, проживающая в одном из домов по проспекту Александровской Фермы и работающая проводницей. Женщина заявила, что упала по месту жительства, у неё болит голова, тело. Как выяснилось позже, пострадавшую избил муж. Об этом стало известно Piter.TV.

Женщину госпитализировали с сочетанной травмой груди, живота, таза, позвоночника, конечностей, ушибом, ссадиной спинки носа, ушибами мягких тканей груди, правосторонним малым пневмотораксом, гемотораксом, ушибом брюшной стенки, закрытой стабильной травмой таза с переломом крестца, закрытой стабильной травмой позвоночника без нарушения проводимости спинного мозга, компрессионным оскольчатым переломом тела 4-го позвонка в тяжёлом состоянии. Её 54-летний муж был задержан на Леснозаводской улице: установлено, что в период с 7 по 9 октября он неоднократно наносил удары руками и ногами по различным частям тела своей супруге.

Подозреваемый опрошен и отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что задержан петербуржец, ударивший женщину на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV