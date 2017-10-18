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Задержан петербуржец, ударивший женщину на Ленинском проспекте

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Задержанный доставлен в психиатрическую больницу. Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 6 октября, на парковке одного из домов по Ленинскому проспекту неизвестный мужчина толкнул петербурженку 1984 года рождения, ударил её ногой и скрылся с места преступления. Подозреваемого удалось задержать 8 октября. Об этом стало известно Piter.TV,

Напомним, что пострадавшая была госпитализирована с закрытым переломом левой плечевой кости со смещением в удовлетворительном состоянии. 8 октября гражданка подала заявление в полицию: подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий на проспекте Маршала Жукова: им оказался 41-летний мужчина.

Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Задержанный доставлен в психиатрическую больницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербургская прокуратура занялась делом о жестоком избиении товарища.

Видео: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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