Петербургская прокуратура занялась делом о жестоком избиении товарища

Прокуратура направила в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в апреле этого года в доме на улице Лени Голикова жестоко избил приятеля руками и ногами, нанеся не менее 13 ударов по голове. Удары привели к смерти потерпевшего.

Через несколько часов после совершения преступления обвиняемый пытался уехать на родину, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что мужчина после ссоры с семьей заколол прохожего ножом в Звенигороде.

Фото: Piter.TV

