Мужчина после ссоры с семьей заколол прохожего ножом в Звенигороде

Пострадавшему вызвали скорую, но врачи не смогли спасти пациента.

На территории Звенигорода правоохранительные органы задержали мужчину, который напал с ножом на прохожего после ссоры с семьей. Информацией с журналистами поделились представители пресс-службы прокуратуры по Московской области. В социальных сетях распространились кадры преступления, заснятые на камеру уличного видеонаблюдения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Известно, что подозреваемый пытался скрыться с места преступления. По предположительной версии, злоумышленник оказался недоволен громким лаем собаки, с которым гулял потерпевший.

В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. пресс-служба прокуратуры по региону

По предварительной информации, около 23 часов вечера 22 сентября 2023 года мужчина 1979 года рождения, находясь возле входа в подъезд многоэтажного жилого дома в районе Восточный Одинцовского городского округа напал на 45-етнего пострадавшего. Тот с кончался в медицинском учреждении от полученных повреждений.

Мужчина ранил оппонента ножом в живот в ходе конфликта на Ленинском проспекте.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Московской области