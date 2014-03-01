Мужчина ранил оппонента ножом в живот в ходе конфликта на Ленинском проспекте

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Бытовой конфликт между двумя мужчинами возник на Ленинском проспекте, после чего один из участников ссоры нанес оппоненту ножевое ранение в живот и скрылся с места происшествия. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы прокуратуры по российской столице. Известно, что в настоящее время личность злоумышленника установлена. Им оказался 58-летний мужчина. В его отношении возбуждено уголовное дкло по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ. Речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По дороге он избавился от ножа, выбросив его около одной из остановок общественного транспорта. Пострадавший мужчина был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред. пресс-служба прокуратуры Москвы

Специалисты уточнили, что с учтеом позиции Гагаринской межрайонной прокуратуры судебная инстанция постановила арестовать подозреваемого.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении разбойника, требующего от женщины взять кредит.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы