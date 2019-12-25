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Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении разбойника, требующего от женщины взять кредит
Сегодня, 15:11
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении разбойника, требующего от женщины взять кредит

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Мужчина, оглушивший жертву ради оформления кредита, предстанет перед судом.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Ленинградской области. Он обвиняется по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июле этого года обвиняемый находился на проспекте Энгельса и подошел сзади к жертве, схватил за шею, затем ударил девушку по голове кулаком, после чего затащил в свой автомобиль и вывез на участок на Верхнем переулке. 

Когда потерпевшая пришла в себя обвиняемый потребовал через ее мобильное приложение банка оформить кредит на сумму более 359 тысяч рублей, но банк отклонил операцию, и обвиняемый выгнал ее из авто. 

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении разбойников с улицы Солдата Корзуна.

Фото: Piter.TV

Теги: кредит, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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