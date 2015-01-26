Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении разбойников с улицы Солдата Корзуна

Утверждено обвинительное заключение по делу о разбойном нападении.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин. Они обвиняются по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемые в октябре 2022 года совершили разбой на потерпевших в квартире дома на улице Солдата Корзуна. В процессе совершения преступления они избили потерпевших, после чего похитили их денежные средства и мобильные телефоны.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV

