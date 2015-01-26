Пенсионерке выплатят 75 тысяч рублей за падение на наледи на улице Олеко Дундича

Прокуратура Фрунзенского района по обращению провела проверку по факту причинения вреда здоровью 71-летней местной жительнице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в ноябре 2022 года потерпевшая поскользнулась из-за снега и наледи и упала на улице Олеко Дундича и получила сложный перелом. Причина в плохой уборке ООО "Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района".
Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления прокурором Фрунзенского района иска в суд о взыскании с ООО "Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района" компенсации морального вреда в пользу пожилой пострадавшей. Решением суда в пользу пенсионерки взыскано 75 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Петербурге школьница попала в больницу из-за сосулек на крыше.
Фото: Piter.TV
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