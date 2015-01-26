Пенсионерке выплатят 75 тысяч рублей за падение на наледи на улице Олеко Дундича

По иску прокурора управляющая компания выплатит компенсацию морального вреда за падение на наледи.

Прокуратура Фрунзенского района по обращению провела проверку по факту причинения вреда здоровью 71-летней местной жительнице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года потерпевшая поскользнулась из-за снега и наледи и упала на улице Олеко Дундича и получила сложный перелом. Причина в плохой уборке ООО "Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района".

Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления прокурором Фрунзенского района иска в суд о взыскании с ООО "Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района" компенсации морального вреда в пользу пожилой пострадавшей. Решением суда в пользу пенсионерки взыскано 75 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге школьница попала в больницу из-за сосулек на крыше.

Фото: Piter.TV