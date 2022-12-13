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В Петербурге школьница попала в больницу из-за сосулек на крыше
Сегодня, 17:36
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В Петербурге школьница попала в больницу из-за сосулек на крыше

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Висячая наледь повредила голову подростка.

В Петербурге школьница попала в больницу, когда возвращалась после школы домой. На улице Маяковского девушке на голову упала сосулька. Об этом сообщили на портале  78.ru.

Инцидент произошел накануне, 10 марта. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму. Девочку доставили в больницу.

Сейчас подросток находится дома в удовлетворительном состоянии. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: пассажирка потеряла сознание на станции метро "Технологический институт".

Фото: Piter.tv

Теги: дети, плохая уборка, скорая помощь, сосульки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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