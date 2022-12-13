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Пассажирка потеряла сознание на станции метро "Технологический институт"
Сегодня, 15:56
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Пассажирка потеряла сознание на станции метро "Технологический институт"

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От падения у девушки пошла кровь.

Накануне, 10 марта, девушка потеряла сознание в метро Петербурга. Инцидент произошел на станции "Технологический институт". Об этом сообщили "Невские Новости".

Пассажирка внезапно почувствовала себя плохо и упала в обморок. Пострадавшая быстро пришла в себя. От вызова скорой помощи она отказалась.

Добавим, что от падения у девушки пошла кровь. Она оперативно покинула метро. Информация о ее состоянии уточняется. 

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Фото: Piter.tv

Теги: метро петерубрга, потеряла сознание в метро, технологический институт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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