У станции "Технологический институт" двое мужчин избили юношу

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Адмиралтейского района задержала дебоширов, который избили подростка возле метрополитена. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 27 мая правоохранителям поступила информация о том, что у станции "Технологический институт" двое пьяных мужчин в возрасте 21 года и 28 лет в ходе словесного конфликта напали на 17-летнего юношу. Пострадавший обратился за медицинской помощью, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в больницу.

Злоумышленников поймали на месте и доставили в отдел для разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист избил жену на глазах у 12-летнего сына в Колпино. В квартире дома на Заводском проспекте обнаружили лежавшую без сознания 52-летнюю женщину со следами побоев. Мужа пострадавшей задержали.

Фото: Piter.TV