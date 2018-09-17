Рецидивист избил супругу на глазах у 12-летнего сына в Колпино

В квартире обнаружили лежавшую без сознания 52-летнюю женщину со следами побоев.

В Колпино росгвардейцы задержали рецидивиста, который избил жену на глазах у 12-летнего сына. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 20 мая в сетевой магазин на Заводском проспекте забежал испуганный ребенок, заявивший о том, что прямо сейчас в квартире соседнего дома отец избивает мать и ей срочно нужна помощь. О случившемся горожане рассказали правоохранителям.

На месте поймали 45-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью. В жилище обнаружили лежавшую без сознания 52-летнюю женщину со следами побоев. В квартиру вызвали "скорую", пострадавшую госпитализировали в больницу с различными травмами.

Задержанного увезли в 55-й отдел полиции. В прошлом его судили за кражи, грабеж, вымогательство и нанесение телесных повреждений. А ребенка доставили в местный Центр социальной помощи семьи.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан подозреваемый в нападении на 62-летнюю женщину на проспекте Большевиков.

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти