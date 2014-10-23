Задержан 24-летний подозреваемый в нападении на 62-летнюю женщину на Большевиков

Потерпевшая с различными травмами была госпитализирована.

Полицией задержан подозреваемый в нападении на пожилую женщину на проспекте Большевиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 6 мая около 22:34 поступило сообщение о нападении на женщину у дома 61 по проспекту Большевиков. Прибывшим на место полицейским 62-летняя потерпевшая рассказала, что ее избил неизвестный и забрал сумку, в которой находился мобильный телефон и личные вещи. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Потерпевшая с различными травмами была госпитализирована.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вечером 14 мая у дома 52 по проспекту Большевиков по подозрению в совершении этого преступления был задержан 24-летний гражданин Таджикистана.

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Фото: Piter.tv