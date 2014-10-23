На Русановской подростки ранили ножом в грудь 35-летнего мужчину

Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Полицией задержаны подростки, подозреваемые в ножевом конфликте в Невском районе. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 13 мая поступила телефонограмма о том, что из квартиры дома 19 корпус 3 по улице Русановской в тяжелом состоянии доставлен 35-летний мужчина с ножевым ранением груди.

Предварительно полицейскими было установлено, что в тот день, в 18:30, у парадной по месту своего жительства потерпевшего ударил ножом неизвестный. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вечером 15 мая у дома 7 по бульвару Красных Зорь по подозрению в этом преступлении оперативниками задержаны двое подростков, 14 и 16 лет. Установлено, что телесные повреждения потерпевшему подозреваемые нанесли в результате внезапно возникшего между ними конфликта.

Также был задержан подозреваемый, который выстрелил в лицо петербуржца из сигнального пистолета.

Фото: Piter.tv