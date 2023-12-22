Изменяется режим работы вестибюля станции "Технологический институт 1"

Речь идёт о праздничных выходных.

На праздничных выходных вестибюль станции "Технологический институт 1" будет закрыт для входа и выхода пассажиров. Об этом петербуржцев и гостей города предупредили в пресс-службе метрополитена.

Так, 23 и 25 февраля вестибюль станции "Технологический институт 1" будет закрыт для входа и выхода. Вход и выход на станцию будет осуществляться через вестибюль станции "Технологический институт 2".

Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.

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Фото: Piter.tv