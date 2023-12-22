  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Изменяется режим работы вестибюля станции "Технологический институт 1"
Сегодня, 11:02
83
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Изменяется режим работы вестибюля станции "Технологический институт 1"

0 0

Речь идёт о праздничных выходных.

На праздничных выходных  вестибюль станции "Технологический институт 1" будет закрыт для входа и выхода пассажиров. Об этом петербуржцев и гостей города предупредили в пресс-службе метрополитена.

Так, 23 и 25 февраля вестибюль станции "Технологический институт 1" будет закрыт для входа и выхода. Вход и выход на станцию будет осуществляться через вестибюль станции "Технологический институт 2".

Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: технологический институт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии