В Петербурге вспомнили жертв теракта в метро

Теракт в петербургском метро произошёл 3 апреля 2017 года.

В Петербурге 3 апреля вспоминают погибших в результате теракта в городском метро. Подземка Северной столицы в своих социальных сетях опубликовала полный список погибших 3 апреля 2017 года.

Теракт в петербургском метро произошёл 3 апреля 2017 года. В результате взрыва на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" погибли 15 пассажиров и смертник Акбаржон Джалилов. Также более 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Ещё одну бомбу на платформе станции "Площадь Восстания" сумели вовремя обезвредить.

Фото: ВКонтакте/ Петербургское метро