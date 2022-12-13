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В Петербурге вспомнили жертв теракта в метро
Сегодня, 10:15
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В Петербурге вспомнили жертв теракта в метро

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Теракт в петербургском метро произошёл 3 апреля 2017 года.

В Петербурге 3 апреля вспоминают погибших в результате теракта в городском метро. Подземка Северной столицы в своих социальных сетях опубликовала полный список погибших 3 апреля 2017 года.

Теракт в петербургском метро произошёл 3 апреля 2017 года. В результате взрыва на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" погибли 15 пассажиров и смертник Акбаржон Джалилов. Также более 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Ещё одну бомбу на платформе станции "Площадь Восстания" сумели вовремя обезвредить.

Фото: ВКонтакте/ Петербургское метро

Теги: метро, теракт, технологический институт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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