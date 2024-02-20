В Петербурге почтили память жертв теракта в метро

Трагедия унесла жизни 15 человек, еще 103 получили ранения.

Сегодня утром губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы к мемориалам у станции метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта, произошедшего 3 апреля 2017 года.

Трагедия унесла жизни 15 человек, еще 103 получили ранения. Глава города отметил, что эта дата навсегда останется в памяти петербуржцев как день скорби, но также и день сплоченности.

Восемь лет назад наш город потряс бесчеловечный теракт. Преступники пытались посеять страх, но Петербург ответил единством и поддержкой. На помощь пострадавшим пришли медики, сотрудники экстренных служб, работники метро, водители и обычные горожане. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Памятные мероприятия проходят у станции метро "Технологический институт". Горожане возлагают цветы, в храмах проходят панихиды.

По инициативе родственников погибших и пострадавших была создана Национальная ассоциация помощи жертвам терактов и чрезвычайных ситуаций "Надо жить", которая объединяет организации из разных регионов.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв произошел в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".

Фото: Piter.tv (архив)