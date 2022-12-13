В Выборге охранник клуба устроил стрельбу по шумным посетителям

Пострадавших доставили в больницу. Одному попали в пах, второму в ягодицу.

В Выборге охранник клуба разогнал посетителей пистолетом. Инцидент произошел в бильярдной на улице Кривоносова. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии города.

Мужчина хотел остановить конфликт между двумя клиентами. Сотруднику клуба надоели шумные гости и он решил их напугать. Работник заведения начал палить по ногам поссорившейся пары.

Другие посетители нажали "тревожную кнопку". Сотрудники Росгвардии задержали охранника. Пострадавших доставили в больницу. Одному попали в пах, второму в ягодицу.

Ранее на Piter.tv: в петербургской тюрьме заключенный напал на полицейского.

Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга