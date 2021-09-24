Полиция ищет стрелявшего в пассажира метро на станции "Выборгская"

Пострадавший не обращался в полицию и больницу.

В Петербурге полиция разыскивает злоумышленника, который вечером 19 апреля выстрелил из сигнального пистолета в пассажира на станции метро "Выборгская". Инцидент произошел около 21:00, когда между двумя мужчинами на платформе вспыхнул конфликт.

По данным правоохранительных органов, один из участников конфликта достал сигнальный пистолет и произвел выстрел в сторону оппонента. После этого нападавший скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший мужчина покинул станцию до прибытия полиции. Его текущее состояние неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV