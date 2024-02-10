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Школьнице оторвало палец на уроке физкультуры в Петербурге
Сегодня, 10:51
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Школьнице оторвало палец на уроке физкультуры в Петербурге

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Её доставили в больницу.

14-летняя ученица гимназии в Калининском районе Петербурга получила тяжелую травму во время урока физкультуры. По предварительным данным, девочка зацепилась кольцом за забор, пытаясь через него перелезть, в результате чего ей оторвало палец.

Как пишет "Фонтанка", на место происшествия сразу же вызвали скорую помощь. Медики доставили пострадавшую в Педиатрический университет вместе с оторванным четвертым пальцем левой кисти. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести и госпитализировали в хирургическое отделение.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Буграх курьер на электровелосипеде сбил 6-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV

Теги: здравоохранение, петербургская полиция, травмирование подростка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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