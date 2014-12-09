В Буграх курьер на электровелосипеде сбил 6-летнюю девочку

Проводится проверка.

17 апреля 2025 года в 17:30 во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП с участием ребенка. У дома 13 по Воронцовскому бульвару 26-летний водитель электровелосипеда потерял управление и совершил наезд на 6-летнюю девочку, двигавшуюся впереди на велосипеде в том же направлении.

Пострадавшая с тяжелыми травмами была экстренно госпитализирована. Полиция проводит проверку по факту происшествия, устанавливая все обстоятельства инцидента, сообщает пресс-лужба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что полиция ликвидировала подпольное казино в Ленобласти.

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