Полиция ликвидировала подпольное казино в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники экономической полиции пресекли деятельность нелегального игорного заведения, организованного на чердаке жилого дома в поселке Тельмана Тосненского района. По оперативным данным, казино работало с лета 2024 года, проводя покерные турниры дважды в неделю, принося организаторам до 300 тысяч рублей за игровой сеанс.

В ходе спецоперации задержаны 16 человек, включая 36-летнего организатора, персонал и игроков. Изъято игровое оборудование, наличные средства и электронные устройства с доказательной базой. По факту незаконной организации азартных игр возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, решается вопрос о мере пресечения для всех фигурантов.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области