В центре Петербурга троллейбус насмерть сбил женщину

Она внезапно вышла на проезжую часть.

Сегодня утром на Гороховой улице произошло смертельное ДТП. Около 8:00 у дома 57 троллейбус под управлением 43-летнего водителя сбил 44-летнюю женщину, которая внезапно вышла на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства инцидента, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что пассажирка мопеда погибла в ДТП под Петербургом

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области