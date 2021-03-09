Пассажирка мопеда погибла в ДТП под Петербургом

Проводится проверка.

В ночь на 18 апреля на 61-м километре автодороги "СПб – Ручьи" в посёлке Лебяжье произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель мопеда столкнулся с автомобилем "Форд Транзит", который двигался в том же направлении. За рулем Ford находился 26-летний мужчина. В результате аварии 54-летняя пассажирка мопеда погибла на месте.

Полиция проводит проверку по факту происшествия — устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти задержали лихача с несовершеннолетними пассажирками.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области