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Пассажирка мопеда погибла в ДТП под Петербургом

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Проводится проверка.

В ночь на 18 апреля на 61-м километре автодороги "СПб – Ручьи" в посёлке Лебяжье произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель мопеда столкнулся с автомобилем "Форд Транзит", который двигался в том же направлении. За рулем Ford находился 26-летний мужчина. В результате аварии 54-летняя пассажирка мопеда погибла на месте.

Полиция проводит проверку по факту происшествия — устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти задержали лихача с несовершеннолетними пассажирками.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: дтп, смертельная авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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