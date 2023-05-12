На станции метро "Выборгская" провели учения по ликвидации подтопления

Подобные учения помогают сотрудникам метрополитена отработать слаженные действия в чрезвычайных ситуациях.

На станции метро "Выборгская" в Санкт-Петербурге прошли аварийно-тренировочные занятия. Целью учений стала отработка действий сотрудников метрополитена в случае подтопления нижней натяжной камеры эскалаторов. Об этом рассказали в петербургском метрополитене.

По легенде тренировки, в дренажном приямке кабельного коллектора произошёл засор, из-за чего в камеру начала поступать вода. Ситуацию обнаружил дежурный машинист Эскалаторной службы во время планового осмотра.

На место оперативно прибыли аварийно-восстановительные формирования Службы аварийных работ. Специалисты быстро устранили воду из кабельного коллектора и прочистили дренаж. После этого они проверили оборудование и подтвердили его готовность к дальнейшей эксплуатации.

Подобные учения помогают сотрудникам метрополитена отработать слаженные действия в чрезвычайных ситуациях, что повышает безопасность пассажиров и обеспечивает бесперебойную работу станций.

Фото: ВКонтакте/ Петербургское метро