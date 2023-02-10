Фасадные работы и отделка вестибюля станции метро "Юго-Западная" завершены

В Петербурге завершается строительство станции метро "Юго-Западная". В кассовом зале вестибюля установлено витражное панно с изображением северной природы, все эскалаторы работают, а фасадные работы практически завершены. Об этом сообщили в телеграм-канале "Подземник".
Одним из ключевых элементов отделки стал стеклянный козырек над входом. Он изготовлен из триплекса с тонировкой, что обеспечивает защиту от дождя и снега и придает конструкции современный эстетичный вид. В ближайшее время планируется монтаж стеклянного покрытия над основным входом в вестибюль.
Тонированное стекло гармонично сочетается с архитектурным обликом станции и повышает комфорт пассажиров при входе и выходе.
