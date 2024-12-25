В Петербурге запустили новогодний "Волшебный трамвай"

Украшенные трамваи и троллейбусы вышли на маршруты перед праздниками.

В Санкт-Петербурге 26 декабря стартовала традиционная новогодняя акция "Волшебный трамвай", в рамках которой на городские маршруты вышел празднично оформленный электротранспорт. Официальный старт акции был дан в Трамвайном парке №8. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вместе с воспитанниками ведомственного лагеря "Зарница" запустил новогоднюю иллюминацию на трамвайных вагонах, троллейбусе и специализированном трамвае-пикапе.

В акции принимают участие современные трамваи модели "Витязь-М" и троллейбусы, находящиеся на балансе Горэлектротранса. Украшенные вагоны будут курсировать на севере и юге города по наиболее востребованным маршрутам №100 и №60. Кроме трамваев, в акции задействован троллейбус Тролза-5265.08 "Мегаполис", украшенный гирляндами, а также "Передвижная станция снеговиков", созданная на базе грузового трамвая. В 2025 году трамвай-пикап получил обновлённое оформление, включая декоративное оформление крана, установленного на платформе.

Праздничный электротранспорт будет работать на городских линиях в период новогодних и рождественских праздников.

Фото: пресс-служба Смольного