В Приморском районе ввели второе здание детского сада №55

Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест.

Второе здание детского сада №55 на Богатырском проспекте в Приморском районе Петербурга начало работу. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 31 января.

Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест. В нем семь групп для детей разного возраста, начиная с 2 лет. В новом здании оборудовали музыкальный и спортивный залы, логопункт, кабинет психолога, сенсорную комнату, студии для кружков, бассейн и все помещения, которые необходимы для обеспечения функционирования современного детского сада. Кроме того, будет работать студия песочного рисования со специальными световыми столами.

С 2019 года в нашем городе по поручению губернатора Александра Беглова детские сады строятся по новым петербургским стандартам. Сергей Шипулин, заместитель главы администрации Приморского района

Сейчас в саду работают две группы, а к 1 сентября его укомплектуют полностью.

Ранее мы рассказывали о том, что здание Николаевского кавалерийского училища приспособят под школу на 1000 мест.

Фото: Piter.TV