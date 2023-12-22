Здание Николаевского кавалерийского училища приспособят под школу на 1000 мест

Она откроется 1 сентября 2024 года.

Застройщик "ПИК" планирует в 2024 году сдать в эксплуатацию две отреставрированные школы, рассказал портал "Строительный Петербург".

Компания приспособит здание Николаевского кавалерийского училища под школу на 1000 мест. В здании обустроят гардеробы, входную зону с охраной, современные учебные классы, столовую, библиотеку и актовый зал, медицинский и хозяйственный блоки. Художественное оформление интерьеров помещения будет сохранено и отреставрировано.

Также застройщик проведет капитальный ремонт и реставрацию начальной школы № 280 имени М.Ю. Лермонтова на 300 учеников, а также благоустроит территорию вокруг нее. Здание площадью 4,5 тыс. кв. м было построено по проекту архитектора Ивана Яковлева в 1907 году и также включено в реестр объектов культурного наследия.

Обе школы откроют двери для детей к следующему учебному году – в сентябре 2024 года.

В начале нового учебного года 2023-2024 застройщик открыл в отреставрированном здании сборочной мастерской автомобильной фабрики "Русский Рено"современный образовательный комплекс, куда входит школа для 300 учеников и детский сад для 150 детей.

Фото: портал "Строительный Петербург"