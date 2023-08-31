В Петербурге историческое здание автомобильной фабрики реконструировали под школу-сад

Бывший починочный цех фабрики "Русский Рено" восстанавливали по историческим чертежам.

ГК "ПИК" реконструировала историческое здание автомобильной фабрики под школу-сад. Образовательное учреждение станет частью жилого квартала "Кантемировская 11", оно включает в себя муниципальный детский сад на 150 мест и начальную школу, рассчитанную на 300 детей. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Бывший починочный цех фабрики "Русский Рено" восстанавливали по историческим чертежам. Проектировщикам удалось вернуть первоначальный облик здания 1914 года постройки. Специалисты отреставрировали кирпичные фасады и арочный железобетонный свод крыш. В ходе работ были восстановлены исторические габариты воротных проёмов, заложенные в советское время. Внутри здания площадью 10 700 м² обустроили учебные, спортивные и театральные классы, столовую, библиотеку и даже бассейн.

У нас в памятник представлял собой промышленный объект, начало 1920 года постройки. И по концепции, разработанной нашими проектировщиками, удалось интегрировать необходимую функцию для учебного процесса в виде спортзала, бассейна, актового зала, библиотеки, столовой в габариты памятника. Сергей Мамошин, руководитель дирекции ГК "ПИК" по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Четверть площади исторического здания фабрики составляли остекленные фасады. Застройщику удалось максимально сохранить естественное освещение и вернуть первоначальный облик зенитным фонарям на крыше.

Ранее в Шушарах ввели ещё один детский сад на 140 мест.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"