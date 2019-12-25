В Шушарах ввели ещё один детский сад на 140 мест

В него смогут ходить дети от 3 до 7 лет.

В Пушкинском районе ввели в эксплуатацию детский сад на 140 мест. Двухэтажное здание садика на Переведенской улице, дом 8, корпус 2, строение 1 возводилось в рамках в рамках строительства объектов социальной инфраструктуры по заключенным соглашениям с инвесторами, сообщил портал "Строительный Петербург".

На 1 этаже будут находиться две группы для детей младшего возраста от 3 до 4 лет по 24 человека, одна группа для детей старшего возраста от 5 до 6 лет на 22 человека, бассейн (3х6 м), пищеблок, медицинский блок и комната охраны.

На 2 этаже расположены две группы для детей среднего возраста от 4 до 5 лет на 24 человека и одна подготовительная группа для детей от 6 до 7 лет на 22 человека, а также залы для спортивных и музыкальных занятий, методический кабинет и административные помещения. В подвале находятся постирочная, столярная мастерская и технические помещения.

На территории есть детские игровые площадки и площадка для занятий физкультурой. Рядом с входом предусмотрено место для хранения санок, велосипедов, лыж, игрушек.

Ранее в Шушарах сдали начальную школу с детским садом на 350 мест.

Фото: Строительный Петербург