В Шушарах сдали начальную школу с детским садом на 350 мест

Объект включает в себя детский сад на 150 мест и начальную школу на 200 мест.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объединенного социального объекта на 350 мест в Шушарах. Он включает в себя детский сад на 150 мест и начальную школу на 200 мест. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Школа с детским садом находится на улице Окуловская, д.21 к.3. В детском саду будет восемь групп, в начальной школе – восемь классов. В здании есть два бассейна.

Соцобъект построен за счет средств инвестора и будет передан городу на безвозмездной основе.

Также на Болотной улице ввели в эксплуатацию школу на 550 мест.

Фото: Госстройнадзор Петербурга