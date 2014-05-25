На Болотной улице ввели в эксплуатацию школу на 550 мест

Строительство объекта велось за счет средств адресной инвестиционной программы.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 550 мест на Болотной улице. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Кроме учебных классов, в школе размещены два бассейна, актовый зал с эстрадой, библиотека, кружковые. На территории школы есть футбольное поле, площадки для игр в малый теннис, волейбол и баскетбол, места для отдыха.

Строительство объекта велось за счет средств адресной инвестиционной программы.

Ранее Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство двух новых школ в Приморском районе (на Глухарской улице).

Фото: Госстройнадзор Петербурга