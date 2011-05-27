На Глухарской улице построят две новые школы

Обе школы будут переданы в городскую собственность на безвозмездной основе.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство двух новых школ в Приморском районе (на Глухарской улице). Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Одна из школ рассчитана на 825 учеников – 33 класса. Проектом предусмотрены два бассейна, два спортивных зала, библиотека, драматический кружок, студия хореографии. На территории запроектированы стадион, спортивные и игровые площадки.

Еще одна школа сможет принять 1100 человек – 44 класса. Здание оснастят о двумя бассейнами, тремя спортивными залами, библиотечно-информационным центром и актовым залом с эстрадой.

По окончании строительства обе школы будут переданы в городскую собственность на безвозмездной основе.

Фото: Госстройнадзор Петербурга