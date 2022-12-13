Цех автомобильной фабрики "Русский Рено" превратят в школу и детский сад

В образовательном центре разместится детский сад для 150 детей и блок начальных классов для 300 учеников.

Цех автомобильной фабрики "Русский Рено" превратится в образовательный центр. Об этом сообщили в Аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Линченко.

Объект культурного наследия регионального значения "Сборочная мастерская автомобильной фабрики "Русский Рено" будет приспособлен под нужды школы-сада на 450 мест. Процент строительной готовности составляет 80%. В образовательном центре разместится детский сад для 150 детей и блок начальных классов для 300 учеников.

Инвестор сохранил исторический фасад из красного кирпича и восстановил исторический облик световых зенитных фонарей, а внутри здания площадью 10,7 тысячи м2 обустроил учебные классы, спортивные и театральные залы, бассейн и библиотеку. Ввод объекта запланирован на июнь 2023 года, а открытие – на сентябрь.

В 1912 году основатель автомобильной фирмы Renault Луи Рено открыл представительство в Санкт-Петербурге по продаже своих автомобилей. Фирма называлась "Французское Общество автомобилей Рено для России". В годы Первой Мировой войны завод "Русский Рено" работал на нужды армии. В 1930-х годах завод переоборудовали для производства авиационных двигателей. В годы Второй мировой войны на заводе было изготовлено более половины всех двигателей боевых отечественных самолетов.

Ранее стало известно, что на Левашовском хлебозаводе летом откроется общественное пространство.

Фото: Аппарат вице-губернатора Петербурга Николая Линченко