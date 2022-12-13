На Левашовском хлебозаводе летом откроется общественное пространство

Она займет 700 квадратных метров на первом этаже.

Стало известно, что в здании бывшего Левашовского хлебозавода на Барочной улице может появиться школа Masters. Как пишет "Деловой Петербург", это школа дочери экс-главы Счётной палаты Алексея Кудрина Полины Бондаревой.

Она займет 700 квадратных метров на первом этаже. Сумма сделки не раскрывается. Эксперты считают, что стоимость аренды может составить 500—700 рублей за квадратный метр в месяц. Предполагается, что школа может занять оба лекционных зала, а для главного разрабатывает всю выставочно-концертную программу, в рамках которой планируют проводить выставки, современные театральные постановки и фестивали.

Кроме того, может появиться и постоянная экспозиция об истории Левашовского хлебозавода и блокадного мемориала.

Ранее пекари из Петербурга записали кавер на песню MакSim "Мой рай". Песню записали ко Дню сельского хозяйства.

Фото: Piter.tv