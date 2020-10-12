Пекари из Петербурга записали кавер на песню MакSim "Мой рай"

Песню записали ко Дню сельского хозяйства.

Сотрудники хлебозаводов ГК "КАРАВАЙ" из Санкт-Петербурга и Самары выпустили совместное видео ко "Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", который традиционно отмечается во второе воскресенье октября.

Специалисты записали кавер на песню МакSим "Мой рай". Все участники видео – реальные работники завода.

Главная мысль видео, что заводчанин, пекарь – не вымирающая, а уважаемая и очень важная профессия. Так как хлеб до сих пор пользуется большой популярностью.

Видео: Хлебзавод "Каравай"