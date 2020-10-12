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Пекари из Петербурга записали кавер на песню MакSim "Мой рай"

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Песню записали ко Дню сельского хозяйства.

Сотрудники хлебозаводов ГК "КАРАВАЙ" из Санкт-Петербурга и Самары выпустили совместное видео ко "Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", который традиционно отмечается во второе воскресенье октября. 

 Специалисты записали кавер на песню МакSим "Мой рай". Все участники видео – реальные работники завода.

Главная мысль видео, что заводчанин, пекарь – не вымирающая, а уважаемая и очень важная профессия. Так как хлеб до сих пор пользуется большой популярностью.

Видео: Хлебзавод "Каравай"

Теги: кавер, пекарня, хлеб
Категории: Лента новостей,

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