Открытие общественного пространства на Левашовском хлебзаводе состоится 10 июня

В рамках проекта представят экспозицию, посвященную эстетике конструктивизма.

Открытие культурного центра в здании бывшего Левашовского хлебозавода на Барочной улице в Северной столице намечено на 10 июня. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Центром событийной жизни в рамках центра станет "Творческая котельная", которая будет представлять из себя зал цилиндрической формы с 13-метровым куполом и современным оборудованием. Он будет расположен в бывшей котельной предприятия.

Кроме того, посетители смогут осмотреть историческую композицию в центральной ротонде, посвящённой истокам и становлению эстетики конструктивизма, главным представителям этого стиля, а также автору идеи и создателю хлебозаводов-автоматов инженеру Георгию Марсакову. Также в программе мероприятий обозначены лекции по архитектуре, концерты и выставки.

Ранее мы сообщили о том, что возле "Лахта Центра" открыли новое общественное пространство.

Фото: Пресс-служба группы RBI