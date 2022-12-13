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Возле "Лахта Центра" открыли новое общественное пространство
Сегодня, 15:47
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Возле "Лахта Центра" открыли новое общественное пространство

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Отмечается, что пространство станет новой точкой притяжения гостей и жителей Северной столицы.

В понедельник, 8 мая, возле "Лахта Центра" в Петербурге открыли новое общественное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что пространство с прогулочной набережной и деревянным амфитеатром станет новой точкой притяжения гостей и жителей Северной столицы. Центральным объектом пространства стал зеркальный арт-объект "Перо".

В рамках благоустройства зону около "Лахта Центра" озеленили, высадив несколько сотен деревьев. Также на набережной организовали дорожки для катания на велосипедах, роликах и самокатах

Ранее мы сообщали, что возле "Лахта Центра" открылась новая набережная.

Фото: Piter.tv

Теги: лахта центр, общественное пространство, открытие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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