Возле "Лахта Центра" открыли новое общественное пространство

Отмечается, что пространство станет новой точкой притяжения гостей и жителей Северной столицы.

В понедельник, 8 мая, возле "Лахта Центра" в Петербурге открыли новое общественное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что пространство с прогулочной набережной и деревянным амфитеатром станет новой точкой притяжения гостей и жителей Северной столицы. Центральным объектом пространства стал зеркальный арт-объект "Перо".

В рамках благоустройства зону около "Лахта Центра" озеленили, высадив несколько сотен деревьев. Также на набережной организовали дорожки для катания на велосипедах, роликах и самокатах

Ранее мы сообщали, что возле "Лахта Центра" открылась новая набережная.

Фото: Piter.tv