  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:46
2429
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Возле "Лахта Центра" открылась новая набережная

0 0

Для любителей закатов на берегу Финского залива построили  удобные спуски к воде.

В Петербурге появилось новое место для прогулок. Около "Лахта Центра" построили набережную. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

Власти города уверены, что это место станет новой точкой притяжения петербуржцев. Здесь установили скамейки, сделали дорожки для катания на велосипедах, роликах и самокатах.

Для любителей закатов на берегу Финского залива построили  удобные спуски к воде. Для раздельного мусора здесь установили специальные баки.

Ранее на Piter.tv: сад Лидии Клемент обновят в этом году.

Видео: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: благоустройство, где можно погулять в петербурге, лахта центр, набережная, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии