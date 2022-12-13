Возле "Лахта Центра" открылась новая набережная

Для любителей закатов на берегу Финского залива построили удобные спуски к воде.

В Петербурге появилось новое место для прогулок. Около "Лахта Центра" построили набережную. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

Власти города уверены, что это место станет новой точкой притяжения петербуржцев. Здесь установили скамейки, сделали дорожки для катания на велосипедах, роликах и самокатах.

Для любителей закатов на берегу Финского залива построили удобные спуски к воде. Для раздельного мусора здесь установили специальные баки.

Ранее на Piter.tv: сад Лидии Клемент обновят в этом году.

Видео: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга