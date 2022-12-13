Сад Лидии Клемент обновят в этом году

Здесь появится современная детская площадка. В саду установят фонари.

В этом году сад Лидии Клемент в Адмиралтейском районе приведут в порядок. Здесь появится игровая зона и скамейки. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

При создании плана обновления территории учитывали пожелания жителей. В саду установят фонари, поставят новые скамейки. На территории сада высадят липы, клены, черемуху, сирень и цветы.

Кроме того, специалисты реконструируют детскую площадку. Здесь появятся комплекс "Гнезда", карусель, качели-маятник, вертушка "Колосок".

Работы по благоустройству проведут в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Как отметил вице-губернатор, в 2023 году в городе обновят 60 общественных пространств.

Ранее на Piter.tv: сад "Динамо" в Московском районе приведут в порядок.

Фото: Телеграм / Повелий Анатолий Анатольевич