Сад Лидии Клемент обновят в этом году

В этом году сад Лидии Клемент в Адмиралтейском районе приведут в порядок. Здесь появится игровая зона и скамейки. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.
При создании плана обновления территории учитывали пожелания жителей. В саду установят фонари, поставят новые скамейки. На территории сада высадят липы, клены, черемуху, сирень и цветы.
Кроме того, специалисты реконструируют детскую площадку. Здесь появятся комплекс "Гнезда", карусель, качели-маятник, вертушка "Колосок".
Работы по благоустройству проведут в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Как отметил вице-губернатор, в 2023 году в городе обновят 60 общественных пространств.
Ранее на Piter.tv: сад "Динамо" в Московском районе приведут в порядок.
Фото: Телеграм / Повелий Анатолий Анатольевич
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