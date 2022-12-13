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Сад Лидии Клемент обновят в этом году
Сегодня, 14:38
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Сад Лидии Клемент обновят в этом году

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Здесь появится современная детская площадка. В саду установят фонари.

В этом году сад Лидии Клемент в Адмиралтейском районе приведут в порядок. Здесь появится игровая зона и скамейки. Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий.

При создании плана обновления территории учитывали пожелания жителей. В саду установят фонари, поставят новые скамейки. На территории сада высадят липы, клены, черемуху, сирень и цветы.

Кроме того, специалисты реконструируют детскую площадку. Здесь появятся комплекс "Гнезда", карусель, качели-маятник, вертушка "Колосок". 

Работы по благоустройству проведут в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Как отметил вице-губернатор, в 2023 году в городе обновят 60 общественных пространств.

Ранее на Piter.tv: сад "Динамо" в Московском районе приведут в порядок.

Фото: Телеграм / Повелий Анатолий Анатольевич

Теги: анатолий повелий, благоустройство, сад лидии клемент
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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