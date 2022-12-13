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Сад Динамо в Московском районе приведут в порядок
Сегодня, 16:22
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Сад Динамо в Московском районе приведут в порядок

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Здесь кинетические арт-объекты.

В Петербурге приведут в порядок сад Динамо, который находится на Заставской и Цветочной улицах. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий. 

В саду появятся кинетические арт-объекты, декоративные кустарники и многолетние цветы.

 В основе концепции — сохранение природной составляющей и озеленение территории. В саду появятся площадки для занятий физкультурой и спортом, а также зоны для тихого отдыха с комфортной уличной мебелью.

Анатолий Повелий, вице-губернатор Петербурга

Работы по благоустройству проведут в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". 

Ранее на Piter.tv: в Петербурге возродили "Императорский полдень".

Фото: Pxhere

Теги: благоустройство, заставская улица, сад динамо, цветочная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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