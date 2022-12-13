Сад Динамо в Московском районе приведут в порядок

В Петербурге приведут в порядок сад Динамо, который находится на Заставской и Цветочной улицах. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий.
В саду появятся кинетические арт-объекты, декоративные кустарники и многолетние цветы.
В основе концепции — сохранение природной составляющей и озеленение территории. В саду появятся площадки для занятий физкультурой и спортом, а также зоны для тихого отдыха с комфортной уличной мебелью.
Анатолий Повелий, вице-губернатор Петербурга
Работы по благоустройству проведут в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Ранее на Piter.tv: в Петербурге возродили "Императорский полдень".
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все