Сад Динамо в Московском районе приведут в порядок

Здесь кинетические арт-объекты.

В Петербурге приведут в порядок сад Динамо, который находится на Заставской и Цветочной улицах. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий.

В саду появятся кинетические арт-объекты, декоративные кустарники и многолетние цветы.

В основе концепции — сохранение природной составляющей и озеленение территории. В саду появятся площадки для занятий физкультурой и спортом, а также зоны для тихого отдыха с комфортной уличной мебелью. Анатолий Повелий, вице-губернатор Петербурга

Работы по благоустройству проведут в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ранее на Piter.tv: в Петербурге возродили "Императорский полдень".

Фото: Pxhere